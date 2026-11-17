İstanbul'un sokak isimleri nereden geliyor?

Evrende her canlı ya da cansız varlığın bir ismi bulunurken, bu isimler o varlığın hikayesini de içinde taşıyor. Tarihi İstanbul sokaklarının her biri de geçmişten bugüne uzanan ayrı bir öyküye ev sahipliği yapıyor. Fatih'teki Alemdar Caddesi ve Soğukçeşme Sokağı'ndan Beyoğlu Bedrettin Mahallesi ile Cihangir'deki sokaklara kadar uzanan bu yolculukta, caddelere ve sokaklara isimlerini veren tarihi olaylar ile kulaktan kulağa aktarılan rivayetler dikkat çekiyor.