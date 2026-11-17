İsrail Meclisi'nde yeni başkan seçimi: Muhalefet kontrolü ele almayı hedefliyor

Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Faruk Hanedar'ın Kudüs'ten aktardığı bilgilere göre, İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından Ayzınkot öncülüğündeki muhalefet bloku Meclis'te kontrolü ele geçirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Eski Savunma Bakanı Liberman Meclis Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu Başkanlığına getirilirken, bugün yapılacak oturumda Meclis Başkanı Amir Ohana'nın yerine yeni bir ismin seçilmesi bekleniyor. Öte yandan Meclis'teki görev dağılımında Filistinli vekillere görev verilip verilmeyeceği ve başkan yardımcısı olup olamayacakları ise merakla bekleniyor.