Tropikal kelebek bahçesi COP31'de ilgi odağı: 20 bin kelebek Antalya'da ziyaretçilerle buluşuyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde 198 ülkenin katılımıyla Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'nde çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla yerini alan Selçuklu Belediyesi, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin bir prototipini zirve alanında hayata geçirdi. A Haber muhabiri Abdullah Ünver'in Antalya'dan aktardığı yayında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yurt dışından temin edilen pupalarla yaklaşık 20 bin kelebeği COP31 ve Antalya ile buluşturduklarını belirterek, alanın şu anda zirvenin en çok ilgi gören noktalarından biri olduğunu söyledi.