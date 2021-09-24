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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 2023 seçimlerine ilişkin son dakika adaylık açıklaması! Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım başbakan olmak istiyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den 2023 seçimlerine ilişkin son dakika adaylık açıklaması! Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım başbakan olmak istiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday tarifine yüzde yüz katıldığını ifade ederken, kendisinin başbakan olmak istediğini ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında 2023 seçimlerinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY DEĞİLİM

Akşener yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin yaptığı tarife yüzde yüz katıldığını ifade ederken diğer yandan Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını da duyurdu.

"BEN BAŞBAKANLIĞA ADAYIM"

Akşener "Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Akşener adaylığa ilişkin yaptığı konuşmanın devamında ise "Biz bu konuda sayın Kılıçdaroğlu ile konuşmadık. Bu benim şahsi kararım. Bunu başkasıyla müzakere etmiş değilim. Bunu başından beri söylüyorum. Partili arkadaşlarım da biliyor." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: TEKLİF GELİRSE KABUL EDERİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir" diyerek adaylığa bir adım daha yakın olduğunu açıklamıştı.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ İKİNCİ DÖNEMLERİNDE DEVAM ETMELİ"

Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları sürerken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı da ittifak içerisinde gündeme gelmişti. Ancak Kılıçdaroğlu "Büyükşehir belediye başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Bence ikinci dönem de devam etmelidirler" ifadeleriyle 2 ismin de şu an bulundukları görevde devam etmelerini istediğini belirtmişti.

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KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI NE KADAR GERÇEKÇİ?

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür "Kemal Bey kendi ismini ortaya atarak, daha önceki söyledikleriyle çelişti. Kılıçdaroğlu bir parti genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olmasına hep karşı çıktı. Kemal Bey, İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerinin öne çıkmaması için kendi adını ortaya attı. Bu gerçekçi bir ortaya atılış değildi." ifadelerini kullanmıştı.

HDP FARKLI TELDEN ÇALIYOR

HDP'li Pervin Buldan geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda yapılan ittifakın önemli ve kıymetli olduğunu ifade ederken "Bundan sonra hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir" demişti.

"ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU'DUR"

Daha önce "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" diye açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu söylemini tekrarladı. Kuşoğlu, "Genel başkanımızın doğal olarak oraya aday olmasını istiyoruz, ama öncelik biz de sistemin değişmesidir. Bu sistemi değiştirebilecek güvenilir, devleti bilen, güvenilebilir birisi Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Akşener canlı yayında açıkladı: Aday değilim AKŞENER CANLI YAYINDA AÇIKLADI: ADAY DEĞİLİM

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