İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den 2023 seçimlerine ilişkin son dakika adaylık açıklaması! Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım başbakan olmak istiyorum

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ İKİNCİ DÖNEMLERİNDE DEVAM ETMELİ"

Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları sürerken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı da ittifak içerisinde gündeme gelmişti. Ancak Kılıçdaroğlu "Büyükşehir belediye başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Bence ikinci dönem de devam etmelidirler" ifadeleriyle 2 ismin de şu an bulundukları görevde devam etmelerini istediğini belirtmişti.

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KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI NE KADAR GERÇEKÇİ?

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür "Kemal Bey kendi ismini ortaya atarak, daha önceki söyledikleriyle çelişti. Kılıçdaroğlu bir parti genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olmasına hep karşı çıktı. Kemal Bey, İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerinin öne çıkmaması için kendi adını ortaya attı. Bu gerçekçi bir ortaya atılış değildi." ifadelerini kullanmıştı.