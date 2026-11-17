Platonik aşk dehşetinde ilk duruşma! 8 bıçak darbesiyle yaralanan Nurseli Sezer'den sanığa tepki

Adana'da 8 Haziran'da evinin önünde pusu kurduğu Nurseli Sezer'i 8 kez bıçaklayarak ağır yaralayan Ramazan S., ilk kez hakim karşısına çıktı. "Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 21 yıl hapis istemiyle yargılanan sanık, akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek özür diledi. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip akıl sağlığı raporu alınması için duruşmayı şubat ayına erteledi.