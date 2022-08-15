Millete hizmet yolunda 21 yıl geride kaldı! Vatandaşlar AK Parti’nin 21 yılını anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin siyaset sahnesine girmesinin üzerinden tam 21 yıl geçti. Yaptığı reformlar ve gerçekleştirdiği icraatlarla, Türkiye'nin kalkınmasında başat rol oynayan AK Parti'nin 21 yıllık sürecini, yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar, A Haber mikrofonlarına böyle değerlendirdi.

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