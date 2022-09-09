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Millet İttifakı'nda ihale ve torpil gerilimi! CHP'li Barış Yarkadaş liyakatsız atamaları anlattı

A Haber
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Giriş: 09.09.2022 11:32
CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' vadetmesi sonrası, İYİ Parti'den çok sert tepkiler gelmiş, eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş da İYİ Partililerin HDP'den ihale aldığını iddia etmişti. İYİ Partili Uğur Poyraz ise CHP'li Barış Yarkadaş'ın ihale iddiası için suç duyurusunda bulundu. Barış Yarkadaş da İYİ Parti'ye 107 milyonluk ihale belgelerini yayınladı. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, İYİ Parti ile CHP arasındaki kriz ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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