Millet Bahçeleri hem şehirlerin nefesi hem de afet anlarının güvencesi

Türkiye genelinde 313 Millet Bahçesi'nin tamamlandığını ve 231'inin yapımının sürdüğünü belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu alanların afetlerdeki hayati önemine dikkat çekti. İstanbul Atatürk Millet Bahçesi'nin açılışında konuşan Başkan Erdoğan, yeni projenin afet anında yüz binlerce vatandaşı ağırlayabilecek bir toplanma alanı olarak da hizmet vereceğini söyledi.