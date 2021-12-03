Militan siyaset! Baskın mı ziyaret mi? Kılıçdaroğlu ne amaçlıyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, randevusu olmamasına rağmen TÜİK'in kapısına dayanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez." ifadelerine yer verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili, "Devletten bihaber olan insanlar bile böyle bir şey yapmaz. Hiçbir şekilde masum görünemez. Ben bu tutum ve davranışları kınıyorum. Bunlar bir de devleti yönetmeye talipler. Galiba kendisini profesyonel eylemci olarak görüyor. Devletin kurumlarını itibarsızlaştırmak istiyor." dedi. Avukat Tuba Arslan ise "Devletimizin yapısına bir saldırı." ifadelerini kullandı.

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