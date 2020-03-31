MHP’li Cemal Enginyurt’tan, yardım kampanyasını eleştirenlere sert tepki! Muharrem İnce’ye o paraları sordu…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında "Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. 'Biz Bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Kampanya büyük yankı uyandırırken bazı kesimler yine “Milletin” bir ve beraber olmasından rahatsız oldu ve kampanyaya dil uzatmaya kalktı. Kampanyaya destek veren isimlerden olan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bu konu hakkında görüşlerini paylaştı ve Muharrem İnce’ye yönelik olarak “2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplanan bağışları ne yaptın? Hesabını ver!” ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt, "İlk olarak kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve desteklerini açıklayan liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Bu kampanya birilerinin söylediği gibi devletin muhtaç olduğu bir kampanya değildir. İnanç, birlik ve dayanışma kampanyasıdır. Ama görüyoruz ki birileri 'zırnık yok' diyerek bu kampanyayı karalamaya küçümsemeye bu kampanyayı lekelemeye gayret gösteriyor." dedi.

"YAZIKLAR OLSUN MERAL AKŞENER"

Enginyurt, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu sabah katılığı bir canlı yayında söylediği ifadelerle ilgili olarak, "Sayın Akşener'e yazıklar olsun. Bahsettiği uçak Türkiye Cumhuriyeti devletinin uçağı… Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsi uçağı değil. Sayın Cumhurbaşkanı 7 maaşını bağışlayarak gereğini yapmıştır. Pekala sen ne yaptın Meral Akşener?" diye konuştu.

AK PARTİ'YE ATILAN ÇİRKİN İFTİRAYA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in AK Parti'ye attığı çirkin iftirayı da eleştiren MHP'li Enginyurt, "Mustafa Adıgüzel bir açıklama yapıyor ve diyor ki 'AK Parti kampanyaya kendi hesap numarasını veriyor.' Yazıklar olsun Adıgüzel sana yazıklar olsun. AK Parti, milletvekillerine özel bir yazı çıkartıyor: 'Bizde TBMM çatısı altına bir hesap açtık.' diyor ana ama CHP'li Adıgüzel toplumu tahrik ediyor. Hele Muharrem İnce diye bir zavallı var. Hakaret üstüne hakaret ediyor. Muharrem İnce devlet bağış toplamıyor. Olan olmayana versin diye bir yardım kampanyası yapıyor. Olmayandan kimse bir şey istemiyor. Hele Muharrem İnce… Senin tek kuruşun haram zıkkım olsun. Nedir bu telaşınız! Nedir bu düşmanlığınız! Amerika'da bir sanatçı çıkıp kampanyaya destek veriyor ama CHP'liler ve İYİ Partililer devletine hakaret ediyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BAZILARINDA İNSANLIK YOK"

Cemal Enginyurt, "Türkiye, İtalya ve İspanya'ya da yardım ediyor. Fransa'da bağış kampanyası başlattı. Dünyanın en ünlü sporcuları ve sanatçıları bulundukları ülkede yardım ediyorlar. Barcelona takımındaki oyuncular alacakları maaşlarının yüzde 70'ni bağışladılar. Bu fakirlik mi? Hayır bu insanlık. Ama maalesef bu insanlık Türkiye'de bazılarında yok." diye konuştu

"MUHARREM İNCE TOPLANAN PARALARIN HESABINI VERDİ Mİ?"

MHP'li Enginyurt, CHP'li Engin Altay bir keresinde şöyle demişti 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en doğru işini yapıyor olsa da doğru demem demişti.' Bugün bu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorgulayan örneğin Muharrem İnce. İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde topladığı paranın hesabını verdi mi? Merak ediyorum ve soruyorum. Milyonlarca para topladı. Bu paranın hesabını verdi mi? Dolayısıyla bugün devletimizin başlattığı bu kampanyayı küçültmek için yapılan davranışlar yakışmıyor." dedi.