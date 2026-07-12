Güneydoğu enerji üssüne dönüşüyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin enerji üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Bir yanda yer altından çıkarılan petrol, diğer yanda güneş enerjisi santralleriyle üretilen temiz enerji, bölgenin enerji potansiyelini gözler önüne seriyor. Diyarbakır'daki güneş enerjisi yatırımlarının son durumu ve bölgenin enerji dönüşümüne katkısını A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz ile Kameraman Muhammet Enes Özgültekin, gerçekleştirdikleri canlı yayınla ekranlara taşıdı.