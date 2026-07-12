Üsküdar'ın yüzyıllık değişimi

İstanbul'un en köklü ilçelerinden Üsküdar, son yüzyılda geçirdiği büyük dönüşümle dikkat çekiyor. Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişin en önemli duraklarından biri olan Üsküdar, zaman içinde ulaşım, şehirleşme ve sosyal yaşam alanlarında önemli değişimler yaşadı. İlk tramvay hattından sahil düzenlemelerine kadar ilçenin geçmişten günümüze uzanan dönüşümü, tarihî fotoğraflar ve uzman görüşleriyle mercek altına alındı. A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ile Kameraman Hüseyin Koçak, Üsküdar'ın yüz yıllık değişimini araştırarak geçmişten günümüze uzanan bu dönüşümü ekranlara taşıdı.