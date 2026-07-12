ABD-İran geriliminde 2027 senaryosu! A Haber'de dikkat çeken analiz

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişlerine kapattığını açıklamasının ardından Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. A Haber yayınında gelişmeleri değerlendiren Emekli Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, krizin askeri ve diplomatik boyutuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fazla, ABD'nin bölgede "istekliler koalisyonu" modeliyle hareket edebileceğini ve çatışmaların 2027 yılına kadar uzayabileceğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın küresel dengeler açısından kritik önem taşıdığına dikkat çeken Fazla, İran'ın attığı adımların bölgedeki gerilimi daha da artırdığını ifade etti.