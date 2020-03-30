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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı! 3 ay maaş desteği verilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK TWİTTER'DAN PAYLAŞTI! 3 AY MAAŞ DESTEĞİ VERİLECEK

, Twitter'dan #BirlikteBaşaracağız etiketiyle Kalkanı paketiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, ''Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.'' ifadelerini kullanırken bir de konuya ilişkin video paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında, ''Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

İŞTE BAKAN ALBAYRAK'IN PAYLAŞTIĞI VİDEO

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan KOBİ'lere destek açıklaması HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK’TAN KOBİ'LERE DESTEK AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: MASAK, 2 bin 547 firmanın hesaplarını inceledi HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: MASAK, 2 BİN 547 FİRMANIN HESAPLARINI İNCELEDİ
CHP yandaşı medyadan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden skandal algı operasyonu CHP YANDAŞI MEDYADAN HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK ÜZERİNDEN SKANDAL ALGI OPERASYONU

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