Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı! 3 ay maaş desteği verilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan #BirlikteBaşaracağız etiketiyle Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, ''Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.'' ifadelerini kullanırken bir de konuya ilişkin video paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında, ''Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

İŞTE BAKAN ALBAYRAK'IN PAYLAŞTIĞI VİDEO