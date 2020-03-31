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Hercai’den örnek yardım: 75 aile için harekete geçtiler

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Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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HERCAİ’DEN ÖRNEK YARDIM: 75 AİLE İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Derneği'nin başlattığı yardım kampanyası, kısa sürede çığ gibi büyüdü. Atv'nin sevilen dizisi 'nin yapımcısı Banu Akdeniz, ekibi adına 75 ailenin iki aylık gıda paketini karşıladı.

Derneği'nin başlattığı yardım kampanyası, çığ gibi büyüdü. "30 saat önce Twitter'da başlattığımız dayanışmada hedef 5 bin aileydi.10 bin 252 aileye ulaştık" diyen dernek başkanı 'e bir destek de atv'nin başarılı dizisi 'den geldi.

Dizinin yapımcısı Banu Akdeniz, kampanyaya Hercai ekibi adına bağışta bulundu. Akdeniz, 75 ailenin iki aylık gıda paketini karşılayacak. Kampanyaya son olarak Çağla Şıkel, Nebahat Çehre, Edis ve Sarp Apak gibi isimler de destek verdi.

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