Hercai’den örnek yardım: 75 aile için harekete geçtiler
AHBAP Derneği'nin başlattığı yardım kampanyası, kısa sürede çığ gibi büyüdü. Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yapımcısı Banu Akdeniz, ekibi adına 75 ailenin iki aylık gıda paketini karşıladı.
AHBAP Derneği'nin başlattığı yardım kampanyası, çığ gibi büyüdü. "30 saat önce Twitter'da başlattığımız dayanışmada hedef 5 bin aileydi.10 bin 252 aileye ulaştık" diyen dernek başkanı Haluk Levent'e bir destek de atv'nin başarılı dizisi Hercai'den geldi.
Dizinin yapımcısı Banu Akdeniz, kampanyaya Hercai ekibi adına bağışta bulundu. Akdeniz, 75 ailenin iki aylık gıda paketini karşılayacak. Kampanyaya son olarak Çağla Şıkel, Nebahat Çehre, Edis ve Sarp Apak gibi isimler de destek verdi.
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