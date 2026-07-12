Sıfır Atık Vakfı'ndan küresel diplomasi

Sıfır Atık Vakfı, Cenevre'de gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu programları kapsamında uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Cenevre Başkonsolosluğu'nda düzenlenen konferansta yaptığı sunumda, döngüsel ekonomi, enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarında Türkiye'nin sıfır atık vizyonunu anlattı. Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin küresel bir çevre modeline dönüştüğünü vurguladı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde hayata geçirilen çalışmaların da bu sürece önemli katkılar sağladığını ifade eden Ağırbaş, Türkiye'nin sıfır atık politikası ve uluslararası alandaki çevre vizyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.