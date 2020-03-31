Nihat Hatipoğlu'ndan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına önemli destek
Başkan Erdoğan'ın dün akşam ulusa sesleniş konuşmasında duyurduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' isimli yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Sabah Gazetesi'nin yazarı Nihat Hatipoğlu da yardım kampanyasına bağışta bulundu. Hatipoğlu açıklamasında "Ben de Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına iki maaşımla katkıda bulunuyorum" ifadelerine yer verdi.
Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Sabah Gazetesi Yazarı Nihat Hatipoğlu'ndan da 'Milli Dayanışma' kampanyasına destek geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganı ile duyurduğu kampanyaya Hatipoğlu 2 maaşını bağışladı. Hatipoğlu ayrıca burs vermeye ve diğer illerdeki yardım kampanyalarına destekte bulunmaya devam edeceğini de belirtti.
HATİPOĞLU DA, 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYE'M' DEDİ
Sabah Gazetesi Yazarı Nihat Hatipoğlu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Ben de Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına iki maaşımla katkıda bulunuyorum. Diğer illerdeki gıda kampanyalarına da katkım devam ediyor. Öğrencilerime bursa devam edeceğim. Rabbim sıkıntıları bir an önce aşmayı nasip etsin. Allah niyetlerimizi halisane eylesin.
BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENİŞTE DUYURMUŞTU
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararları kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. 'Biz Bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
YEVMİYECİLERE VE ZORDA OLANLARA YARDIM EDİLECEK
Erdoğan kampanyanın amacını ise, "Yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır." sözleri ile açıklamıştı.
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