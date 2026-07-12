ÖZEL DOSYA | Zeytinyağında tohum yağı hilesi

Son dönemde zeytinyağındaki taklit ve tağşiş vakaları artarken, bu kez de "Ayvalık" adı üzerinden tüketicilerin güveni istismar edildi. "Ayvalık" adıyla satılan bazı natürel sızma zeytinyağlarında tohum yağı tespit edilirken, bu ürünleri piyasaya süren bazı firmaların Ayvalık ile herhangi bir bağının bulunmadığı ortaya çıktı. A Haber Muhabiri Gizem Galatalı Demircan ile Kameraman Murat Erin, "Ayvalık" adını kullanarak tüketicileri yanıltan gıda sahtekârlarının yöntemlerini araştırdı ve detayları ekranlara taşıdı.