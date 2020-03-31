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Başkan Erdoğan 7 maaşını bağışlayarak başlattı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor

Telekonferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yaptı. "Salgının ilk günlerinden itibaren Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda, sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçiyoruz." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, bir yardım hesabı açıldı" dedi. Erdoğan, "Bu kampanyayı 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum" dedi ve Bakanların da yardım kampanyasına maaşlarından bağış yaptığını söyledi. Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler çığ gibi büyümeye devam ediyor. İşte #Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasıyla başlayan yardım çağrısına katkıda bulunan isimler...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 13:03
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Başkan Erdoğan 7 maaşını bağışlayarak başlattı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI: 7 MAAŞIMI BAĞIŞLIYORUM

Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüsle mücadele kapsamında yardım kampanyası başlatarak 7 maaşını bağışladığını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası birçok siyaset adamı, bürokrat, belediyeler ve ünlü isimler de kampanyaya katılarak maaşlarını coronavirüsle mücadele için bağışladıklarını açıkladı.

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Başkan Erdoğan 7 maaşını bağışlayarak başlattı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor

MECLİS BAŞKANI MUSTAF ŞENTOP 5 MAAŞINI BAĞIŞLADIĞINI AÇIKLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Şentop, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.

İçinden geçilen zor günlerin birlik ve dayanışma içinde aşılacağını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız inşallah. Biz birlikte Türkiye'yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı ve öncülük ettiği milli dayanışma kampanyası birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah."

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Başkan Erdoğan 7 maaşını bağışlayarak başlattı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN 5 MAAŞLIK DESTEK!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kampanyaya destek verdiğini açıklayarak, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız." dedi.

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Başkan Erdoğan 7 maaşını bağışlayarak başlattı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor

ADALET BAKANI GÜL DE 3 MAAŞINI BAĞIŞLADIĞINI AÇIKLADI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Ahaber canlı yayında açıkladı: Bakan Gül, "Milletvekili arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bu kampanyaya destek oldu. Ben de 3 maaşımı bağışlayarak bu kampanyaya destek oldum." açıklamasını yaptı.

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Başkan Erdoğan 7 maaşını bağışlayarak başlattı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor

İŞ DÜNYASINDAN DESTEK! TOBB'DAN 10 MİLYON LİRALIK DESTEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 10 milyon lira destek verecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, Türk bayrağı sembolünü paylaştığı mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.