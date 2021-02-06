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MHP’den Şuşa’ya okul! Projenin ayrıntılarını MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya A Haber'e açıkladı

A Haber
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Giriş: 06.02.2021 01:21
Güncelleme:06.02.2021 02:02
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa kentinde inşa ettireceği okulun projesi hazırlandı. Geçtiğimiz hafta Bakü’ye giden ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya temasların detaylarını ve projeyi A Haber'e anlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa kentinde yaptıracağı okul için temaslar sürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de teklifi memnuniyetle karşılamasıyla MHP'den bir heyet geçtiğimiz hafta Azerbaycan'a gitmişti.

Heyete başkanlık yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmelerin detaylarını A Haber'e anlattı.

Mevlüt Karakaya, "Çok memnun olduklarını özellikle genel başkanımızın Karabağ sırasında yaptığı açıklamaları verdiği destekleri dile getirip, teşekkür ettiler." dedi.

Ve Şuşa'da inşaa edilecek okul Azerbaycan Milli Marşı'nın Bestecisi Üzeyir Hacıbeyli'nin adının verileceği dokuz derslikli okulun projesi Mimar Yusuf Ziya Günaydın tarafından hazırlandı.

Mimaride Türk motifleri ön planda olacak.

MHP'li Mevlüt Karakaya, yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız da özellikle burada inşa edilecek bir binanın oranın dokusuna tarihi geçmişine uygun şekilde, Türk mimarisinin de özelliklerini taşıyan güzel bir bina olması şeklinde planlama yaptı." ifadelerine yer verdi.

Bölgenin patlamamış mayınlardan temizlenmesi ve imar planlamasının yapılmasıyla okulun inşaatı başlayacak.

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