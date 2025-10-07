07 Ekim 2025, Salı

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısını A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 11:36
MHP lideri Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli Gazze için kıyam vakti olduğunun altını çizerken masada olmuyorsa silahla İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de silahların tamamının yakılması gerektiğini söylerken İmralı'nın SDG'ye yeni çağrı yapması gerektiğini vurguladı. Bahçeli ayrıca suça karışmamış kim varsa bu kişilerin ailesine kavuşması gerektiğinin altını çizdi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
