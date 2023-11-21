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MHP lideri Devlet Bahçeli'den siyasette 50+1 tartışmalarına yönelik çıkış: Cumhurbaşkanımızın tespitleri anlamlıdır

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Giriş: 21.11.2023 11:50
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma değinen Bahçeli, Gazze'ye sırt dönemeyeceklerini ifade etti. Bahçeli ayrıca İsrail'in vadedilmiş toprak hayaline yönelik ise "Nil'in ya da Fırat'ın suyunda boğulmaları müstehaktır" dedi. Bahçeli ayrıca siyasette yaşanan yüzde 50+1 tartışmalarına değinirken Cumhur İttifakı'nın uyum içinde çalışmalarını sürdürdüğü ve Başkan Erdoğan'ın tespitlerinin tutarlı ve anlamlı olduğunun altını çizdi. Bahçeli CHP'de yaşanan değişime de yorumlarken "Genel Başkan kukladır. Kuklacı ise İBB Başkanıdır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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