MHP lideri Devlet Bahçeli: Muhtemel Ukrayna-Rusya savaşını doğru bulmuyoruz, savaş yanlıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararına tepki gösteren Bahçeli, "Luhansk ve Donetsk'in tanınması yangına körükle gitmekten başka bir şey değildir" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı Milli Güvenlik Konseyi'nde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, "Sen hangi sıfatla oradaydın?" sözleriyle tepki gösterdi. Tarkan'ın "Geççek" şarkısının üzerinden niyet okutanlara tepki gösreden Bahçeli, "Şarkı ile iktidar yıkılmaz" ifadelerine yer verdi.