MHP lideri Devlet Bahçeli: Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız

Son dakika haberine göre… MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Son dönemde Avrupa merkezli dinimize yönelik saldırılar tedavüldeki sinsi oyunların başka bir siyasi ayağıdır." dedi. Bahçeli ABD'de yapılan seçimlere ilişkin olarak, "Kimin başkan olup olmadığı ABD'nin iç meselesidir. Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız." ifadelerini kullandı. Bahçeli' Kılıçdaroğlu'nun ABD seçimleri açıklamasıyla ilgili "Tek kelimeyle kepazelik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa, bunları İzmir'e okyanusun öte kıyısına vura vura kovalar." diye konuştu.