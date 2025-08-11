MHP lideri Bahçeli süreç için zaman verdi: Yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini belirtti. Barışın tek kanatlı kuş olmadığının altını çizen Bahçeli, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını önemsediğini vurguladı.

