MHP Lider Bahçeli: Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır |Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TBMM Başkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır." dedi. Bahçeli, "Türkiye eskiye dönmeyecektir. Zillete ömür ve omuz veren siyasi garabetlerin bunu anlayıp kabul etmesinde sayısız yarar vardır." açıklamasını yaptı. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekilleri Toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirildi.Bahçeli,dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkezde milletvekillerinin katıldığı toplantıya başkanlık etti.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde maske takan milletvekilleri, ateşleri ölçülerek ve ayakkabıları dezenfekte edilerek içeri alındı.

Sosyal mesafe kuralının dikkate alındığı salonda, milletvekillerinin oturduğu koltukların arasında da boşluklar bırakıldı.



"TÜRKİYE ESKİYE DÖNMEYECEK"

Bahçeli,buradaaçıklamasını yaptı.

Bahçeli şöyle konuştu;



O BAROLARA 'SALTANAT' GÖNDERMESİ



"Millete tepeden bakan, fildişi kulelerinde keyif süren bazı baroların devam edegelen saltanatları riske girince çareyi gerilim ve kavga ikliminde bulmaları skandal bir ayıptır.



CHP VE HDP'YE SERT SÖZLER

CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibarıyla melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir."









