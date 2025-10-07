MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında flaş mesajlar: İmralı YPG ve SDG’ye yeni çağrı yapsın

MHP lideri Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli Gazze için kıyam vakti olduğunun altını çizerken masada olmuyorsa silahla İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti. Bahçeli Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuşurken silahların tamamının yakılması gerektiğini söyledi. Bahçeli ayrıca "Suça karışmamış kim varsa gelip ailesine kavuşmalıdır" dedi.

