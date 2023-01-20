MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş seçim açıklaması: Aziz milletim sıra sende

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2023 seçimlerine dair yaptığı açıklamada, “14 Mayıs 2023’ü temel aldığımızda seçimlere 114 gün kalmıştır. Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet’in yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir.” dedi. Seçimlerde Zillet İttifakı’nın Cumhur İttifakı karşısında tutunamayacağını vurgulayan MHP lideri Bahçeli, “Cumhur İttifakı'na verilen her oy Türk ve Türkiye Yüzyılına destek, zalimlere tepki, teröristlere ceza, huzura davet, bereket ve güvenliğe çağrıdır. Nihayetinde ve nitekim 2023 seçimlerinde kullanacağımız ana sloganla sesleniyorum: Aziz milletim sıra sende” sözleriyle cümlelerini noktaladı. İşte Bahçeli'nin seçimlerle ilgili verdiği flaş mesajlar...

Twitter'dan paylaşımlarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 seçimlerine ilişkin kritik mesajlar verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "14 MAYIS" VURGULU SEÇİM AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı son konuşmada "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün (14 Mayıs'ta) altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir." açıklamasını hatırlatan Bahçeli "14 Mayıs 2023'ü temel aldığımızda seçimlere 114 gün kalmıştır. Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir." ifadelerine yer verdi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARININ TAMAMI ŞÖYLE:

"Türkiye'miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur.

"TÜRK MİLLETİ İRADESİNİ GÖSTERECEK"

14 Mayıs 2023'ü temel aldığımızda seçimlere 114 gün kalmıştır. Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir.

"MHP SEÇİME HAZIR"

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı; 2023 seçimlerine hazırdır ve yeni bir demokrasi zaferinin cumhurun vatanperver duruşuyla tezahür edeceğine inanmaktadır. Bunun yanında Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü istikbalin güçlü ve gelişmiş Türkiye'sini müjdeleyecektir.

"ZİLLET İTTİFAKI, CUMHUR İTTİFAKI KARŞISINDA TUTUNAMAYACAK"

Küresel emperyalizmin siyaset devriyeleri, terör örgütlerinin gönüllü destekçileri, Türkiye düşmanlığının yeminli temsilcileri, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan zulüm bekçileri, zillet çatısında birleşmiş manda özlemcileri Cumhur İttifakı karşısında tutunamayacaktır.

"14 MAYIS TÜRK VATANDAŞININ VARLIĞINA SAHİP ÇIKMA GÜNÜ"

14 Mayıs günü 85 milyon Türk vatandaşının varlığına sahip çıkma günüdür. Aynı zamanda altılı ganyanı hezimetle buluşturma günüdür. Tarih tekerrür edecek, onca kurulan tuzağa, onca yapılan ihanete karşı milletimiz istikrarı, yeni sistemi ve yeni yüzyılı tercih edecektir.

"ADIM ADIM 2023! 14 MAYIS'A DOĞRU"

Parti olarak, mümkün mertebe, yetişebildiğimiz kadar, hava şartlarıyla hayatın olağan akışı elverdiği sürece "Adım Adım 2023; 14 Mayıs'a Doğru" temasıyla açık hava toplantılarımızı kararlılık ve seferberlik ruhuyla, üstelik yurdumuzun her köşesinde icra ve ifa edeceğiz.

Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu millet benim diyen alnı ak, kalbi pak, vicdanı temiz her vatandaşımızdan, ülkemin her yöresinde varlık mücadelesi veren insanlarımızdan Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne omuz vermek adına 100 oyu sandığa taşımalarını rica ediyorum.

"AZİZ MİLLET SIRA SENDE"

Cumhur İttifakı'na verilen her oy Türk ve Türkiye Yüzyılına destek, zalimlere tepki, teröristlere ceza, huzura davet, bereket ve güvenliğe çağrıdır. Nihayetinde ve nitekim 2023 seçimlerinde kullanacağımız ana sloganla sesleniyorum: "AZİZ MİLLETİM SIRA SENDE."



