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Polonya farkı bire indirdi!
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Polonya farkı bire indirdi!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. grup maçında Polonya M. Regula'nın 82. dakikada attığı golle Romanya karşısında skoru 2-1’e getirdi.

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