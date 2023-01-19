19 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İngiliz merkezli The Economist'ten 2023 seçimleri öncesi Başkan Erdoğan karşıtı analiz

İngiliz merkezli The Economist'ten 2023 seçimleri öncesi Başkan Erdoğan karşıtı analiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
ABONE OL
İngiliz merkezli The Economist’ten 2023 seçimleri öncesi Başkan Erdoğan karşıtı analiz

İngiltere merkezli The Economist dergisi, yaklaşan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi Türkiye'ye ilişkin analizlerini sıklaştırdı. Seçimlerden önce muhalefete seslenen The Economist, ortak aday etrafında birleşilmesi gerektiğini ima etti. Başkan Erdoğan'ın ise son yıllarda geniş coğrafyada etkili olan Türkiye'yi 'felaketin eşiğine' getirdiği öne sürerek skandala imza attı.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, seçimler için 14 Mayıs tarihini işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, halkın 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını vereceğini söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI ALGI OPERASYONU

Economist ise Türkiye'nin etki alanından bahsettiği yazısında, Erdoğan'a yönelik algı operasyonuna girişti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkesini tehlikeye atabileceğine" yönelik karalama kampanyasının yürütüldüğü analizde, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine sahip olduğu belirtildi.

"TÜRKİYE ARTAN ETKİYE SAHİP"

Türkiye'nin savaşın kavurduğu Suriye'de çok önemli roller üstlendiği, Batı Balkanlar'da, Doğu Akdeniz'de ve son zamanlarda da Afrika'da artan etkiye sahip olduğu vurgulandı.

Yine Ankara'nın "geçen yıl aç bir dünyaya" Ukrayna tahılının gönderilmesini sağlayan anlaşmaya aracılık ettiği belirtilen yazının devamında Türkiye ve Başkan Erdoğan, şu ifadelerle hedef alındı:

"ÜLKE FELAKETİN EŞİĞİNDE"

Dışarıdan bakanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir.

MUHALEFETE SEÇİM MESAJI

Muhalefete de mesaj gönderilen söz konusu yazıda, altılı masanın etrafındaki bileşenlerin ve diğer muhalefet partilerinin tek aday üzerinde uzlaşması gerektiği ima edildi.

Londra merkezli yayın kuruluşunun muhalefete önerisi, şu ifadelerle aktarıldı:

"EN İYİ ADAYIN ARKASINDA BİRLEŞİRLERSE..."

Anketler, muhalefetin en iyi adayın arkasında birleşmesi ve seçimin temiz geçmesi halinde, (Erdoğan'ın) cumhurbaşkanlığını dört ay içinde kaybedebileceğini gösteriyor.

"ERDOĞAN İLE KONUŞMALARI GEREKİYOR"

Batılı liderlerin, Başkan Erdoğan ile konuşması gerektiği aktarılan yazıda, hiçbir ülkenin Türkiye'yi kaybetmek istemeyeceği ifade edildi.

Böyle bir durumda Avrupa'nın karşılaşabileceği tablodan şu sözlerle bahsedildi:

"GÖÇMENLERE AVRUPA KAPILARI AÇILABİLİR"

Türkiye'deki 5 milyon göçmen ve mültecinin güney Avrupa'ya yelken açmasına izin verebilir. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını engellemeye devam ederek, NATO üyesi olmasına rağmen Ukrayna'da taraf olmayı reddetmesinin ötesine geçebilir.

The Economist Türkiye’yi hedef aldı: Skandal kapak! THE ECONOMİST TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI: SKANDAL KAPAK!
Bloomberg’den itiraf gibi Türkiye analizi! BLOOMBERG'DEN İTİRAF GİBİ TÜRKİYE ANALİZİ!
Bakan Nebati’den The Economist’e kapak! BAKAN NEBATİ'DEN THE ECONOMİST'E KAPAK!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA