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Romanya farkı ikiye çıkardı!
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Romanya farkı ikiye çıkardı!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. grup maçında Romanya D. Man'ın 72. dakikada attığı golle Polonya karşısında skoru 2-0’a getirdi.

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