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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan "seçim" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan seçim açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ seçim yasası ile ilgili yaptığı açıklamada, "1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır." dedi. Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi ile ilgili "14 Mayıs" vurgulu açıklamasına atıfta bulunan Bakan Bozdağ, “Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum." yorumunu yaptı.

Bakan Bozdağ seçim yasası ile ilgili yaptığı açıklamada, "1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.

SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihine dair değerlendirmede yapan Adalet Bakanı Bozdağ, "Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum." dedi.

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Öte yandan bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Güçlü, Etkin ve Saygın Savunma İçin Avukatlık Kanunu Çalıştayı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Bakan Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "14 MAYIS" VURGULU SEÇİM AÇIKLAMASI

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı son konuşmada Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün (14 Mayıs'ta) altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir." açıklamasını yapmıştı.

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