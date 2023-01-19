Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan "seçim" açıklaması

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "14 MAYIS" VURGULU SEÇİM AÇIKLAMASI

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı son konuşmada Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün (14 Mayıs'ta) altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir." açıklamasını yapmıştı.