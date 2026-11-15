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Rasmus Højlund durdurulamıyor!
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rasmus Højlund durdurulamıyor!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grup maçında Danimarka, R. Höjlund'in 57. dakikada attığı golle Portekiz karşısında skoru 3-0’a getirdi.

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