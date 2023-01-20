Başkan Erdoğan TİS İmza Töreni’ne telefonla bağlandı: Seçim arifesinde imza törenini gerçekleştirdiğiniz için çok mutlu oldum

"ÖNEMLİ OLAN HİZMET VE ESER ORTAYA KOYMAK"

Özhaseki de AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında 80 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanların çok daha fazlasının olduğunu söyledi.

Binbir türlü engele, sıkıntılara, ihtilal denemelerine ve ön kesmelere rağmen bugünlere gelindiğini dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bizler genelde hizmet siyasetini önemsiyoruz. Önemli olan hizmet ve eser ortaya koymak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekibimiz, hem de Cumhur İttifakı belediyeleri olarak bütün arkadaşlar, gece gündüz çalışmaya gayret ediyor Belediyecilik için milat aslında 1994 yılıdır. '1994 yılı öncesinde ne vardı?' diyecek olursanız o günleri iyi bilen biri olarak söylüyorum, ideolojik, bağnaz bir takım vardı. Kafalarında sapkın bir ideoloji vardı. Türkiye'yi Rusya'ya, Çin'e yamamak için, Arnavutluk'taki sapık Enver Hoca'ya yamamak için uğraşan tipler vardı. Belediyeleri de o işte aparat olarak kullanırlardı. İşçileri meydanlara götürerek eylemden eyleme koştururlardı. Hizmeti asla düşünmezlerdi."