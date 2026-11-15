-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
Romanya öne geçti, mücadelede gol perdesi açıldı!
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Romanya öne geçti, mücadelede gol perdesi açıldı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grup maçında Romanya A. Cicaldau'nun 68. dakikada attığı golle Polonya karşısında skoru 1-0’a getirdi.

Bosna-Hersek pes etmiyor!
Sonraki Video
Bosna-Hersek pes etmiyor!
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar