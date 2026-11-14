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Norveç, Antonio Nusa'nın golüyle Galler karşısında öne geçti
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Norveç, Antonio Nusa'nın golüyle Galler karşısında öne geçti

Norveç ile Galler arasında oynanan karşılaşmada Antonio Nusa sahneye çıktı. Nusa, kaydettiği golle Norveç'i Galler karşısında öne geçirdi.

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