MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: "Senaryosu önceden yazılmış operasyon"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İstanbul Anadolu 7.Asliye Ceza Mahkemesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dün vermiş olduğu karar siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur." dedi. Bahçeli yaşananları ise "Mahkeme kararının hitamında, senaryosu önceden yazılmış filmin Saraçhane’de gösterime sokulması da kategorik bir operasyondur." ifadeleriyle açıkladı. Öte yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı için aday konusunda kaos yaşayan 6'lı masaya çağrıda bulunan MHP lideri, "Saraçhane'de toplanan veya altılı masaya gönül veren insanlarımızın beklentisi Cumhurbaşkanı adayının bugün ilan edilmesidir." mesajını verdi. Akşener ve Kılıçdaroğlu çekişmesine de dikkat çeken Bahçeli, "Nitekim operasyonun hedefi CHP Genel Başkanıdır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk ve şaşı bakanların Saraçhane tantanasına can havliyle sarılması, İP Başkanı'yla İmamoğlu'nun sevinç içinde kucaklaşmaları, bu şarkı burada bitmeyecek nakaratları tam bir düzenbazlıktır." sözleriyle özetledi.