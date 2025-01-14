14 Ocak 2025, Salı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terör örgütünün sonu geldi! PKK’nın bittiği şartsız açıklanmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, '12 ada Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalındı. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum' dedi. Türk ile Kürt'ün alın yazısının bir olduğunu vurgulayan Bahçeli, 'Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık.' ifadelerini kullandı. PKK'nın bittiğinin şartsız açıklanması gerektiğini belirten Bahçeli, 'Teröristler ya silahlarını gömecek ya teslim olacak ya da kaçınılmaz son ile karşılaşacak.' dedi.