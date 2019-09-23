MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu oldu

Son dakika haberi... Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu. Hastanede yetkililerden bilgi alan Sağlık Bakanı Koca, "Genel tetkikleri yapılıp, ciddi sorun olmadığı, üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu belirlendi. Evde tedavisi devam edecek. Kendisi zaten ayakta konuşabiliyor. Herhangi bir ciddiyeti yok" dedi.