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23.09.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu oldu
Son dakika haberi... Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan MHP lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu. Hastanede yetkililerden bilgi alan Sağlık Bakanı Koca, "Genel tetkikleri yapılıp, ciddi sorun olmadığı, üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu belirlendi. Evde tedavisi devam edecek. Kendisi zaten ayakta konuşabiliyor. Herhangi bir ciddiyeti yok" dedi.
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