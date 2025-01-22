MGK’dan 7 maddelik bildiri! Terörsüz Suriye vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanan 2025'in ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yayınlanan 7 maddelik bildiride terörsüz Suriye vurgusu yapıldı. Açıklamada, 'PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki mevcut durumu ve muhtemel gelişmeleri herhangi bir şekilde istismar etmesine izin verilmeyeceği hatırlatılmış; bölgemizdeki dost ve kardeş halkların düşmanı olan tüm terör örgütlerinin her hâlükârda tasfiye edileceği vurgulanmıştır.' ifadelerine yer verildi. Ayrıca Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Türkiye'de, bölgede ve dünyada meydana gelen ve gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yenilendi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.