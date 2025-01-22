22 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MGK'dan terörsüz Suriye vurgusu: PKK/YPG tasfiye edilecek
MGK’dan terörsüz Suriye vurgusu: PKK/YPG tasfiye edilecek

MGK'dan terörsüz Suriye vurgusu: PKK/YPG tasfiye edilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2025 21:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanan 2025'in ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yayınlanan 7 maddelik bildiride terörsüz Suriye vurgusu yapıldı. Açıklamada, 'PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki mevcut durumu ve muhtemel gelişmeleri herhangi bir şekilde istismar etmesine izin verilmeyeceği hatırlatılmış; bölgemizdeki dost ve kardeş halkların düşmanı olan tüm terör örgütlerinin her hâlükârda tasfiye edileceği vurgulanmıştır.' ifadelerine yer verildi. Ayrıca Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Türkiye'de, bölgede ve dünyada meydana gelen ve gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yenilendi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
MGK’dan terörsüz Suriye vurgusu: PKK/YPG tasfiye edilecek
MGK’dan 7 maddelik bildiri! Terörsüz Suriye vurgusu
MGK'dan 7 maddelik bildiri! Terörsüz Suriye vurgusu
Otel yangınında hayatını kaybedenlere veda!
Otel yangınında hayatını kaybedenlere veda!
52 kişinin kimliği tespit edildi
52 kişinin kimliği tespit edildi
51 yaralıdan 29’u taburcu edildi
51 yaralıdan 29'u taburcu edildi
Jandarmadan otelde kriminal inceleme!
Jandarmadan otelde kriminal inceleme!
CHP’li belediye yanan otele rapor vermiş
CHP'li belediye yanan otele rapor vermiş
Başkan Erdoğan taziye evinde
Başkan Erdoğan taziye evinde
İmralı’ya ikinci ziyaret bugün
İmralı'ya ikinci ziyaret bugün
Dış cephe kaplama nasıl yapılır?
Dış cephe kaplama nasıl yapılır?
Yangın güvenlik holleri neden önemli?
Yangın güvenlik holleri neden önemli?
Yangın anında ne yapılmalı? Tek tek anlattı
Yangın anında ne yapılmalı? Tek tek anlattı
Gültekin’in ailesinin acı sonu!
Gültekin'in ailesinin acı sonu!
Daha Fazla Video Göster