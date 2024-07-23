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MGK Perşembe günü toplanıyor! İşte masadaki konular

MGK Perşembe günü toplanıyor! İşte masadaki konular

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 16:12
Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından perşembe günü toplanıyor. Gündemde, Suriye ile kurulacak temas, Amerika başkanlık seçimleri, terörle mücadele ve Yunan bakanlardan gelen tehditvari açıklamalar olacak.
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MGK Perşembe günü toplanıyor
MGK Perşembe günü toplanıyor
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