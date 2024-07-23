MGK Perşembe günü toplanıyor! İşte masadaki konular

Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından perşembe günü toplanıyor. Gündemde, Suriye ile kurulacak temas, Amerika başkanlık seçimleri, terörle mücadele ve Yunan bakanlardan gelen tehditvari açıklamalar olacak.

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