Mezitli ve Yenişehir Belediye Başkanları tutuklandı! Vahap Seçer'in adliyedeki işlemleri sürüyor

Mersin'de üç belediyeye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Mezitli ve Yenişehir belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ise adliyedeki işlemleri sürerken tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı aktardı.