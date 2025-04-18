18 Nisan 2025, Cuma
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Mevlüt Çavuşoğlu’nun acı günü: Babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti
Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Osman Çavuşoğlu’nun vefat haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çavuşoğlu ailesine taziye mesajı paylaşarak başsağlığı diledi.