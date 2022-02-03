03 Şubat 2022, Perşembe
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Metro hattı için açılan tüneli İBB kapattı! İBB devletin yaptığı metroları engelliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sancaktepe'de Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattını toprak ve hafriyatla doldurmuştu. Konuyu Başkan Erdoğan yeniden gündeme getirdi. Peki bu metro hattı neden kapatıldı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü değerlendirdi.