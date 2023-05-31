Meteoroloji'den 'sarı' kodlu uyarı! Marmara ve Ege'de 13 il için gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre Ege, Marmara'nın güneyi ve Göller Bölgesi'nde öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. 13 kent için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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