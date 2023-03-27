27 Mart 2023, Pazartesi
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Meteoroloji'den lodos, sağanak ve kar yağışı uyarısı var! Hafta ortasına dikkat
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, salı gününden itibaren düşecek. Yurdun batı kesimlerinden başlayarak sıcaklık düşüşüyle birlikte yer yer sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar da görülecek. Deprem bölgesinde kar yağışı, zirai don, sağanak yağış geliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu’nun konuğu olan hava tahmin uzmanı Abdullah Macit değerlendirdi.