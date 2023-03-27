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Meteoroloji'den lodos, sağanak ve kar yağışı uyarısı var! Hafta ortasına dikkat

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 15:34
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, salı gününden itibaren düşecek. Yurdun batı kesimlerinden başlayarak sıcaklık düşüşüyle birlikte yer yer sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar da görülecek. Deprem bölgesinde kar yağışı, zirai don, sağanak yağış geliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu’nun konuğu olan  hava tahmin uzmanı  Abdullah Macit değerlendirdi.
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