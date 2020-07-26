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Mescid-i Aksa İmamı Sabri: Mescid-i Aksa da Ayasofya gibi özgürleşecek

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Giriş: 26.07.2020 16:54
Güncelleme:26.07.2020 17:19
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili duygularını A Haber canlı yayınında anlattı. Sabri, Ayasofya uzun süre müze olarak kaldı, orası camiydi Allah'ın yardımıyla orası bi anlamda yeniden özgürleştirildi. Mescid-i Aksa da şu anda işgal altında, inşallah Başkan Erdoğan'ın vesilesiyle yeniden özgürleşecek temennimiz o...

A Haber canlı yayınında konuşan Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'nın yeniden özgürleştirilmesi ve ABD'nin skandal Kudüs kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİN, TRUMP'IN MALI DEĞİLDİR"

Sabri; "Bu karar bizim için yok hükmündedir. Filistin, Trump'ın malı değildir. Ayrıca bazı Arap ülkeleri maalesef Kudüs konusunda o davadan döndüler. Kudüs sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların ortak davası... Mekke-Medine neyse aynı şeyler Kudüs için de geçerli. İnşallah Başkan Erdoğan'ın gücüyle Mescid-i Aksa özgürlüğüne Kudüs özgürlüğüne döner biz bunu bekliyor, ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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