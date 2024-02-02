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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden affını istedi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 22:20
Güncelleme:02.02.2024 22:24
Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevden affını istedi. Erkan sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum" dedi.
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