24 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları “Meral Akşener’in oğlu poşetle para dağıttı” Ümit Dikbayır’dan çok konuşulacak açıklamalar

“Meral Akşener’in oğlu poşetle para dağıttı” Ümit Dikbayır’dan çok konuşulacak açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2023 08:21
İYİ Parti'den ihracı istenen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Dikbayır, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'nın iş insanlarından kayıtdışı para toplayıp Akşener'in özel kalemine ve eşine verdiğini iddia etti. Dikbayır'ın hedefinde Akşener'in oğlu Fatih Akşener de vardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
“Akşener’in oğlu poşetle para dağıttı”
“Akşener’in oğlu poşetle para dağıttı”
Gazze’de geçici ateşkes başladı
Gazze’de geçici ateşkes başladı
1’e 3 kazanacaklardı, kaybettiler
1’e 3 kazanacaklardı, kaybettiler
Uluslararası boykot giderek genişliyor
Uluslararası boykot giderek genişliyor
Cesur yürekli, vatan sevdalısı öğretmenler…
Cesur yürekli, vatan sevdalısı öğretmenler…
“Öğretmen oldum ben!” filminin galası yapıldı
“Öğretmen oldum ben!” filminin galası yapıldı
Batı’nın işgal karşısındaki çifte standardı
Batı’nın işgal karşısındaki çifte standardı
Meral Ablam ile beraber zorlukları aşacağımıza inanıyorum
"Meral Ablam ile beraber zorlukları aşacağımıza inanıyorum"
Çevre Bakanı Özhaseki A Haber’de!
Çevre Bakanı Özhaseki A Haber'de!
Bakan Özhaseki Malatya depremine yakalandı
Bakan Özhaseki Malatya depremine yakalandı
Emine Erdoğan’dan su tasarrufu çağrısı
Emine Erdoğan'dan su tasarrufu çağrısı
Deprem uzmanı A Haber’de uyardı
Deprem uzmanı A Haber'de uyardı
Daha Fazla Video Göster