24 Kasım 2023, Cuma
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“Meral Akşener’in oğlu poşetle para dağıttı” Ümit Dikbayır’dan çok konuşulacak açıklamalar
İYİ Parti'den ihracı istenen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Dikbayır, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'nın iş insanlarından kayıtdışı para toplayıp Akşener'in özel kalemine ve eşine verdiğini iddia etti. Dikbayır'ın hedefinde Akşener'in oğlu Fatih Akşener de vardı.