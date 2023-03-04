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Meral Akşener’in İYİ Partili başkanlarla görüşmesinin perde arkasına A Haber ulaştı: GİK'e danışırım git kararı çıkarsa Pazartesi giderim

A Haber
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Giriş: 04.03.2023 16:22
Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Partili başkanlarla görüştü. Görüşmenin perde arkasına A Haber ulaştı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

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Görüşmesinin perde arkası
Görüşmesinin perde arkası
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